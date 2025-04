Tanti incontri per orientarci verso il futuro

La Settimana dell’Orientamento, a cui noi studenti della Caro abbiamo preso parte nell’orario scolastico, si è conclusa con "CarOrientamento", un incontro tenutosi tra genitori, ragazzi e professori di questo e altri istituti per aiutarci a confermare o a ribaltare la scelta fatta avendoci illustrato le caratteristiche e le unicità delle varie sedi, fino a quel momento solo lette su un foglio di carta o sulla Lim. Infatti tutti i professori della Caro in quei sette giorni di riflessione si sono dedicati a particolari attività per farci navigare nel vasto mare celato in noi stessi, talvolta burrascoso e ignoto, ma tutto da scoprire.

Un’opportunità di conoscenza dei nostri limiti e delle nostre personalità, con l’ausilio dei docenti delle varie scuole che hanno esposto differenti offerte formative. Noi ci siamo impegnati a selezionare al meglio le scelte più adatte, tenendo a mente le varie opportunità offerte da ogni istituto. Un arricchimento personale dal punto di vista scolastico e lavorativo per i giovani, ma anche una possibilità per i genitori di comprendere il bivio in cui dovremo orientarci.

Ci danno supporto e consigli persone che hanno vissuto la nostra stessa indecisione e che ci spianano la strada per un futuro migliore, permettendoci pur sempre la libertà di seguire quel piccolo sogno nascosto nel palmo d’una mano e lasciarlo correre con la stessa velocità con cui viaggia la nostra mente. Ora è il momento di prendere le redini del nostro avvenire.

Giulia Maria Esposito, 3ª B