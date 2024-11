"Tanto dipende dall’educazione dei ragazzi, che peggiorano quando sono in gruppo", ha detto Debora Pennesi, presidente dell’associazione dei commercianti Centriamo, in merito agli episodi legati alla movida violenta e al degrado in centro.

"Ci sono quelli che passano e danno il calcio alla macchina – sottolinea –, quelli che rompono il vaso oppure se vedono due amici che fanno questione invece di dividerli li riprendono con il telefonino. Non c’è più rispetto. Per il resto la movida è giusto che ci sia, i giovani devono divertirsi e le forze dell’ordine sono veramente molto presenti".