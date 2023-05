Tappe a Macerata e Porto Potenza per il "Wine Tour"

Macerata e Porto Potenza sono le ultime tappe del Wine Tour delle Marche, cofinanziato dalla Regione nell’ambito del progetto "Enoturismo Marche: dalla vigna alla tavola". Alle 20 di oggi a Macerata si scoprirà la proposta di "Maia Fucina Gourmet" in via Garibaldi con i vini delle cantine Fattoria Colmone della Marca, Murola e Terra Fageto. Una serata dedicata alla tradizione maceratese rivisitata alla maniera di Maia, un concept restaurant che di giorno è un negozio per appassionati di cucina mentre di sera accoglie chef ospiti che portano la loro cucina, esperienza e punto di vista. Maia è anche laboratorio e scuola di cucina.

Domani alle 20 gran finale da Giamirma a Porto Potenza con l’unica tappa balneare di un viaggio che si è concentrato sui sapori dell’entroterra. Con Giarmima si celebrerà la bontà del pescato di stagione e i frutti della campagna. Infatti, sabato è la Giornata nazionale della biodiversità agricola e questa serata rappresenterà un countdown da vivere in compagnia del "Pisello di Montesanto", gioiello della biodiversità made in Marche. Le tre cantine che allieteranno la serata, narrata dalla food blogger Ilaria Cappellacci, saranno Filodivino, Broccanera e Terre di Giove.