Tappezzeria ha bisogno di un giovane operaio

Azienda di Corridonia cera aiuto cuoco a cui proporre tirocinio di 6 mesi finalizzato ad assunzione. Età 18-29 anni, patente B e auto propria, richieste dinamicità e passione per la cucina (codice offerta 1885131, scadenza 10 novembre). Famiglia di Macerata cerca assistente badante convivente per signora allettata non autosufficiente. Mansioni di pulizia della casa, preparazione pasti, igiene della persona tramite utilizzo del sollevatore. Richiesta esperienza nel ruolo (codice offerta 4764121, scadenza 10 novembre). Azienda settore tappezzeria di Macerata cerca giovane operaio da formare per montaggio tende da interni ed esterni e gestione del magazzino. Non è richiesta esperienza, ma predisposizione ai lavori manuali, max 29 anni, patente B (codice offerta 1611567, scadenza 11 novembre). Azienda trasporti di Urbisaglia certa 2 autisti di autotreno con patenti C, E e CQC (codice offerta 2633422, scadenza 11 novembre). Inviare il curriculum a centroimpiegomacerata.ido@regione.marche.it specificando il codice offerta.