Targa per i poliziotti di Borsellino: "Giovani difensori della giustizia"

"Amare il lavoro che facciamo e darsi totalmente agli altri, affinchè le generazioni future non passino ciò che io e i miei colleghi più sfortunati abbiamo vissuto". Così Salvatore Lopresti, sovrintendente della Questura di Palermo e in servizio all’ufficio scorte nel 1992, che a trent’anni di distanza dalle stragi di Capaci e via D’Amelio ha partecipato, ieri a Monte San Giusto, alla inaugurazione della targa commemorativa dedicata agli agenti di scorta caduti nell’attentato al giudice Paolo Borsellino, collocata sotto il loggiato di piazza Aldo Moro. "Già nel 2017 scoprimmo una targa, sempre nel loggiato, per i ragazzi della scorta del giudice Giovanni Falcone. - ha esordito il sindaco Andrea Gentili –. La nostra intenzione è stata dare un nome a coloro che hanno accompagnato i due giudici, oggi, lo diamo ad Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli e Eddie Walter Cosina, membri della scorta ’Quarto Savona Ventuno’, scomparsi nell’attentato di via D’Amelio, insieme al giudice Borsellino. È stata scelta la piazza in quanto rappresenta il cuore di una comunità". "Questa intitolazione mi fa tornare indietro nel tempo – ha raccontato il questore di Macerata, Luigi Silipo, presente all’evento -.Nel 1992 iniziai il mio percorso in Polizia e quando dovevamo indicare le preferenze sulla sede di servizio, scelsi Sicilia e Calabria, poiché volevo dedicare la mia vita all’antimafia. Andai a Reggio Calabria, una realtà che in fatto di criminalità organizzata dava tanti stimoli. Lopresti è un eroe così come i ragazzi, fare una scorta è l’essenza dell’essere poliziotto, vuol dire materialmente e idealmente proteggere". Il fine settimana dedicato alla cultura della legalità era partito la sera prima al cineteatro ’Durastante’ con la proiezione del docufilm "Memories – I ragazzi delle scorte", in cui una delle voci narranti è proprio di Salvatore Lopresti. "Essere uomini delle scorte è una scelta – ha affermato – aver vissuto umanamente e professionalmente l’estate del ’92 continua ad essere un privilegio in quanto sono entrato a contatto con il dottor Borsellino e la sua sfera familiare. È importante fare memoria di una delle pagine più buie della storia italiana, non scordiamo che in 57 giorni il reparto scorte di Palermo ha contato otto caduti negli attentati di Capaci e via D’Amelio. Dare un nome ad ogni ragazzo è fondamentale, poiché erano giovani normalissimi che avevano deciso di mettere a disposizione la propria vita per l’affermazione di ogni giustizia - ha continuato Lopresti -. Per me questa è la seconda volta nelle Marche. La prima fu solo di passaggio, nell’89 quando vinsi il concorso in Polizia e per raggiungere il Caps di Cesena, cambiai treno a Senigallia. Un po’ sono tornato dove tutto è iniziato".