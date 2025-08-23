"Tari aumentata. Ma la giunta pensa ai selfie"

Sam, un addio pesante

23 ago 2025
GAIA GENNARETTI
San Severino, l’opposizione attacca l’amministrazione dopo i rincari.

Tarcisio Antognozzi

Tarcisio Antognozzi

Lo scorso maggio il gruppo consiliare Insieme per San Severino, tramite il capogruppo Tarcisio Antognozzi, aveva preannunciato un aumento della Tari per i cittadini di San Severino. E proprio in questi giorni stanno arrivando le cartelle nelle case dei settempedani, con un aggravio della spesa di circa il 9 per cento.

Per evitare questa situazione in un periodo già particolarmente difficile a causa dell’inflazione, "avevamo avanzato – dice oggi Antognozzi – senza essere ascoltati, alcune proposte molto concrete, sollecitando riduzioni soprattutto a favore dei cittadini meno abbienti, dei disabili, delle famiglie numerose e di quelle con neonati". Un piccolo aiuto che sarebbe stato certamente apprezzato, visto che già la bolletta dell’acqua aveva avuto un rincaro: "È il caso di ricordare ai cittadini che il sindaco Rosa Piermattei, in sede di assemblea dell’Aato 3, ha votato favorevolmente a un aumento dell’8 per cento delle tariffe per due anni consecutivi, quando l’Assem, per coprire i maggiori costi di gestione, aveva chiesto solo la metà".

Antognozzi e il gruppo consiliare criticano la gestione della questione Tari da parte della giunta: "A che gioco giocano i nostri amministratori? Lavorano per il bene di cittadini, famiglie e imprese o mirano a collezionare solo selfie, post e comunicati autocelebrativi?"

Gaia Gennaretti

