"Tari, aumenti per il prossimo anno E niente da fare per il Kursaal"

PORTO RECANATI

L’assunzione di nuovi dipendenti comunali, un quasi certo aumento della Tari per il prossimo anno, ma soprattutto niente da fare (almeno per il momento) per il risanamento del Kursaal. E’ quanto emerso ieri, a Porto Recanati, durante l’assemblea pubblica nella quale l’amministrazione ha illustrato il bilancio di previsione 2023-2025, che sarà poi votato nel consiglio comunale di domani. "Come già annunciato, le tariffe del 2023 sono le stesse del 2022, anche se è molto probabile che il prossimo anno ci saranno aumenti per la Tari (Tassa sui rifiuti) dovuti alle attuali politiche sul conferimento dei rifiuti in discarica a livello provinciale – ha detto l’assessore al bilancio, Loredana Zoppi –. Continueranno gli accertamenti sull’evasione tributaria: è previsto per l’anno in corso un recupero Imu di 380mila euro e di 60mila per la Tari. Rimangono invariate le tariffe per mensa e trasporto scolastico: nonostante sono aumentati i costi di gestione, non si è voluto gravare sulle famiglie. Mentre 541.5157 euro di entrate derivano dall’escussione della polizza fidejussoria della lottizzazione ‘Torri d’avvistamento’. Tra le spese: 2 milioni 829.310 euro sono destinati al personale con previsione di copertura di diversi profili professionali già individuati: un informatico, un assistente sociale, due istruttori contabili, due funzionari tecnici, un operaio, un agente di polizia locale e assunzioni part-time nei servizi demografici". Il vicesindaco Giuseppe Casali ha invece sottolineato che "il nostro bilancio va a colmare, in opere, molto cose cominciate nel passato e poi lasciate. Purtroppo non riusciremo a intervenire sul Kursaal, per quanto è ingarbugliata la situazione, che è uno degli edifici più importanti della città e non potremo usufruirne. Tuttavia, 30mila euro sono stati stanziati per l’incarico del completamento dell’edificio".