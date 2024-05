Tari, lotta agli evasori e all’abbandono irregolare di rifiuti

"Negli ultimi due anni, sulla base degli accertamenti per omesso o ridotto versamento rispetto al dovuto abbiamo incamerato quasi 474mila euro, un importo che è stato molto utile per contenere l’aumento previsto". L’assessore comunale Marco Caldarelli che, tra l’altro, si occupa di tributi, spiega perché, rispetto ad un previsto aumento della Tari del 9,5%, si è riusciti a contenerlo entro una percentuale più bassa, vale a dire, il 7,9%. "Devo dire – spiega – che sugli accertamenti della Tari, che richiedono un lavoro meticoloso e attento, gli uffici riescono a fare un lavoro straordinario, tanto è vero che negli ultimi anni l’importo è andato via via crescendo. In base al piano finanziario 2024 – 2025 quale approvato in sede di Assemblea territoriale d’ambito, gli aumenti previsti erano del 9,5% quest’anno e del 9,5% l’anno prossimo. Grazie alle azioni di contrasto all’evasione e alle conseguenti risorse recuperate, è stato ridotto il cosiddetto montante Tari. Di qui l’approvazione di un aumento inferiore dell’1,6% rispetto al previsto". Vanno nella stessa direzione, ma puntando soprattutto alla deterrenza, piuttosto che ad irrogare sanzioni, altre iniziative. Nel ’Piao’ del Comune sono previste per quest’anno almeno otto verifiche ogni quattro mesi sui ricorsi ai verbali dell’abbandono dei rifiuti e emissione delle relative ordinanze di ingiunzione, e almeno 120 controlli sistematici ogni quadrimestre.