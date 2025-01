Tari: nessun aumento in arrivo: "Ma con il Cosmari così non va"

Si pagherà la tassa sui rifiuti aumentata del 50% a Cingoli? "Non ci sarà l’aumento" ha dichiarato il sindaco Michele Vittori, chiudendo in consiglio la discussione sul piano economico-finanziario e delle tariffe per la Tari: l’argomento è stato approvato dalla maggioranza. Vittori ha replicato a quanto affermato da Raffaele Consalvi (nella foto) componente del gruppo di minoranza "Per Cingoli" capeggiato da Alessandro Maccioni che, dopo la relazione dell’assessore Monaldo Vignati, ha preannunciato il voto contrario della sua coalizione, facendo rilevare che "occorre rideterminare il regolamento del 2014", quando non c’era la discarica di Fosso Mabiglia. Consalvi ha chiesto se l’aumento riportato sia stato coperto con i fondi comunali. "Sì – ha risposto Vignati –, con 97mila euro". Quindi per l’utenza cingolana la Tari non è aumentata. Consalvi, ribadite le "perplessità sulla gestione del Cosmari", ha evidenziato che è mancata la scelta del sito per la nuova discarica e che "non possiamo rallegrarci perché l’aumento lo paga il Comune, che deve incidere sulla gestione del Cosmari in relazione all’importanza di Cingoli". Vittori ha fatto presente che "questo atto è una misura concreta e che la Tari non è una tassa, ma una tariffa". Consalvi: "Ben venga la sterilizzazione dell’aumento, ma questo provvedimento finirà: essendosi accumulato, l’aumento arriverà al 50%. Avviene perché il Cosmari non è gestito in maniera virtuosa. E Cingoli deve avere un ruolo diverso per un cambiamento della gestione".

Gianfilippo Centanni