Tarlo asiatico, 18mila alberi da abbattere

Quasi 18mila alberi dovranno essere abbattuti a Civitanova. Colpa del tarlo asiatico che sta facendo strage di aceri, pioppi, olmi, betulle, salici, frassini e faggi. Il territorio comunale è, in regione, quello messo peggio in assoluto in relazione all’invasione del parassita che per essere neutralizzato chiede il sacrificio di un polmone verde: 533 piante infestate e 17.354 quelle che invece si trovano nel raggio di cento metri da esse, considerate spacciate.

Lo prevede un provvedimento dell’Amap regionale (Agenzia agricoltura e pesca), destinato a enti pubblici e a privati, contenente dati catastali ed elenco delle piante da tagliare e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune. È una ingiunzione di abbattimento dei tronchi infestati ai sensi di direttive Ue, della Commissione e del piano d’azione della Regione concernente le misure fitosanitarie volte al controllo del tarlo asiatico (Anoplophora glabripennis Motschulsky) nelle Marche. Un insetto non pericoloso per gli esseri umani, ma letale per gli alberi. L’atto dispone misure di eradicazione delle piante infestate e di quelle ricadenti nel settore attivo, ovvero nel raggio di cento metri, anche se prive di segni o sintomi, per evitare che ‘l’epidemia’ si diffonda.

"Civitanova ha i problemi più gravi – conferma Andrea Bordoni, dirigente del settore Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni – e ne sono tutti consapevoli perché abbiamo fatto incontri con il Comune e con i privati. Quando agire? In ogni caso prima della fine di marzo perché aspettare faciliterebbe la proliferazione del parassita. Sono migliaia di alberi, ma purtroppo è un sacrificio necessario. Anche nel fermano ne verranno giù migliaia".

Un contributo della comunità europea, circa 1.500.000 euro per due anni, consentirà all’Amap di intervenire in proprio e sono già iniziati gli abbattimenti. Nel focolaio di Civitanova il tarlo ha attecchito soprattutto in centro, sul lungomare, a San Marone, sui terreni a ridosso del tracciato dell’autostrada e ha infestato intere aree di Santa Maria Apparente, nella zona commerciale e in quella industriale di Piane Chienti.

La situazione è consultabile sul sito www.tarloasiatico.marche.it, dove sono disponibili anche aggiornamenti normativi sulla situazione. Il centro per il conferimento del legname abbattuto è operativo in via Valletta, nella zona industriale. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Amap allo 071.8081.