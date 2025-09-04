Tarlo asiatico, 260 piante da abbattere. L’Amap: "Non c’erano alternative"

Si pensava che l’abbattimento delle piante di interesse per il coleottero di origine asiatica (Anoplophora glabripennis Motschulsky) in zona Collevario - San Francesco iniziasse martedì scorso. Un guasto a uno dei macchinari ha reso necessario lo slittaamento di qualche giorno e da un momento all’altro ma sicuramente – dicono dall’Amap – entro la seconda settimana di settembre la ditta teramana Eurocoop Laga darà inizio ai lavori che dureranno 28 giorni. Gli abitanti del quartiere, e non solo, non hanno ben accolto la notizia dell’abbattimento con la tecnica clear cut di centinaia di alberi, ben 260 per ora, in una delle zone verdi della città e di questo argomento si parla sia nelle sedi di riunione che nelle case dei privati da inizio estate . "L’attività di abbattimento – dice Marco Rotoni, già presidente Amap che per motivi legati alle elezioni regionali ha rassegnato le dimissioni – ha subito un piccolo differimento per ragioni legate alle attrezzature; noi abbiamo fatto la consegna cantiere a fine agosto". Nel frattempo le piante sono salite rispetto alle 240 comunicate ad agosto ad almeno una ventina in più perché "in questi giorni – spiega Francesca Severini, direttore Amap Marche – è stato trovato un altro acero infestato che modifica l’assetto generale degli interventi stabiliti precedentemente, perciò gli alberi infestati sono diventati 9 e quelli che verranno abbattuti saranno almeno 260". La cippatura verrà fatta in loco? "No – continua Severini (foto) – il materiale verrà abbattuto, tagliato e trasportato in due aree di cippatura, a Civitanova e Magliano di Tenna". Il monitoraggio sta continuando? "Certamente, sia nel quartiere in cui si stanno facendo i lavori che in altre zone della città". La preoccupazione per questa procedura di abbattimento di piante come unica soluzione è tangibile. Non c’è alternativa alla tecnica del true cut? "La metodologia utilizzata – conclude Severini – è quella concertata con il sistema fito-sanitario nazionale. La preoccupazione che tutti dovremmo avere è debellare immediatamente, in questa che è stata definita come area nuova di presenza dell’insetto, il coleottero asiatico. Se non venissero applicate in maniera tempestiva e coerente tali misure di contenimento avremmo una crescita esponenziale di piante infestate e, nei prossimi due anni, un numero di alberi da abbattere di molto maggiore a quelli attuali". Cosa si farà per la piantumazione? "Abbiamo chiesto che il progetto di ripiantumazione segua quello di abbattimento – spiega l’assessore Renna –, compatibilmente con i tempi tecnici e cioè con la messa a dimora delle essenze autoctone individuate in accordo con amministrazione comunale e Amap nel periodo autunnale. Inoltre se la pianta abbattuta è protetta, ne verranno ripiantumate almeno due".

Paola Olmi