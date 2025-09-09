Tarlo asiatico, iniziato l’abbattimento. Altri alberi a rischio

Macerata, 9 settembre 2025 – Il minaccioso e tristissimo suono delle seghe elettriche è nell’aria da ieri mattina nel quartiere di Collevario. La ditta teramana Eurocoop Laga S.c.ar.l ha iniziato ad abbattere, tagliare e caricare sui camion le piante infestate dal coleottero o tarlo asiatico e le altre apparentemente sane che le circondano in base alla tecnica del “clear cut”. Gli operai sono entrati in azione ieri mattina e sul posto c’era anche l’assessore alla sicurezza e alk decoro urbano, Paolo Renna.

Le operazioni di abbattimento iniziate a Collevario (foto Calavita)

Tornando al metodo messo in atto, si tratta di una forma di abbattimento, clear cut o taglio a raso appunto, che consiste nel rimuovere tutti gli alberi nell’area in cui è stato trovata una pianta infestata dal tarlo asiatico del fusto; non è una tecnica di taglio ma un metodo di “gestione forestale”. I tronchi tagliati nella zona di Collevario e in altre aree limitrofe della città verranno poi trasportati in due aree di chippatura (taglio del legno in piccoli pezzi che in teoria non dovrebbero superare la grandezza delle larve del coleottero asiatico), una nel comune di Civitanova e l’altra nel Fermano, nel comune di Magliano di Tenna. Nel frattempo “abbiamo trovato un altro pioppo – sottolinea il direttore Amap, Francesca Severini – nelle aree limitrofe all’area già individuata quindi le piante infestate salgono a undici”.

Quindi aumenteranno anche le piante da abbattere che fino a ieri erano 260? “Purtroppo sì anche se in parte – continua Severini – perché le aree di clear cut dovrebbero sovrapporsi. In questi giorni i monitoraggi sono stati intensificati come è necessario”. Mentre da un lato ribadiscono che questo abbattimento di massa sia necessario, dall’altro parte dei cittadini, alcuni enti e associazioni hanno seri dubbi sulla effettiva utilità del protocollo utilizzato da Amap. Così mentre le piante si abbattono rimane radicato il pensiero, e con esso la speranza, che questa strage di alberi possa servire per ragionare su metodologie alternative per sconfiggere il tarlo asiatico del fusto nei nostri territori.