Tarlo asiatico all’Abbadia Via al taglio delle piante "Così circoscriviamo tutta la zona infestata"

di Paola Olmi

Il Carlino ha incontrato la guida ambientale escursionistica Cristina Arrà che lavora all’Ufficio turistico Meridiana SNC - Abbadia di Fiastra e collabora nella Fondazione Giustiniani Bandini.

Le specie di piante di cui solitamente di nutre il tarlo asiatico sono tutte presenti in Abbadia?

"Sì ma, a parte due eccezioni, l’Anoplophora glabripennis Motschulsky si è fermata all’acero campestre e speriamo che lì rimanga confinata. L’azione immediata realizzata di concerto fra la Fondazione Giustiniani Bandini e l’Amap (Agenzia Marcge agricoltura e pesca, ndr) ha proprio lo scopo di circoscrivere la zona attaccata in modo controllato e puntuale".

Cosa dicono le persone che frequentano l’Abbadia quando vengono dirottate in nel parcheggio esterno?

"Sostanzialmente c’è stata una buona informazione e comunicazione anche da parte dei media. Si è capito quasi subito che questo insetto è tanto aggressivo con la flora per quanto è del tutto innocuo con gli uomini. Non è velenoso o urticante, non morde e non punge l’uomo".

C’è curiosità in merito a ciò che sta accadendo?

"Sì, molta. Chi viene all’Abbadia chiede informazioni precise per salvaguardare questo straordinario luogo e per capire se questo coleottero può arrivare nel loro verde privato. Chiede come riconoscerlo e cosa fare nel caso in cui si crede di averlo individuato".

Come vi comportate?

"Distribuiamo delle note informative che ci ha consegnato l’Amap le quali rimandano al sito www.tarloasiatico.marche.it".

Cosa si legge in questo sito?

"Ci sono tutte le informazioni sul coleottero asiatico, chi è, da dove arriva, a quali rischi incorre la flora, cosa fare in caso di infestazione, come riconoscere l’insetto adulto per non confonderlo con altri insetti presenti e molte altre notizie".

Non appena è stato identificato il tarlo in Abbadia come avete reagito?

"Si è sparsa immediatamente la voce e con essa la forte preoccupazione, una preoccupazione ben riposta ma rientrata non appena si sono iniziati a delineare gli interventi dettati dall’Amap per contenere un’eventuale infestazione, a cui partecipa attivamente anche tutto il personale dell’Abbadia".

Avete avuto paura per voi e per l’Abbadia?

"C’è stato molto movimento poi si è capita la motivazione dei dettami programmati e si è visto che il piano d’urgenza messo in atto, compreso l’abbattimento di alcune piante, è necessario e non avrebbe danneggiato l’Abbadia, chi ci lavora e chi viene a visitarla. Ogni intervento ora è fondamentale per salvaguardare questo patrimonio inestimabile".

Non è finita qua però.

"Non è neanche iniziata qui, in realtà. Sicuramente il tarlo asiatico è presente in Abbazia da almeno due anni se non di più. L’Amap però sa esattamente come procedere nella metodica di contenimento".