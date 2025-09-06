Tarlo asiatico sulle piante. Allestita l’area dei lavori, ma il taglio slitta ancora

Slitta ancora il via all’abbattimento delle 260 piante infestate dal tarlo asiatico nei quartieri di Collevario e San Francesco a Macerata. L’avvio dell’intervento, dopo che a luglio sono stati scoperti i primi casi, era stato annunciato per la fine di agosto, poi per il 2 settembre, ma al momento non è ancora partito. Un guasto a uno dei macchinari aveva reso necessario uno slittamento di qualche giorno, così gli addetti della ditta abruzzese Eurocoop Laga hanno fatto capolino in via Verga solo nella giornata di giovedì. Sono così iniziate le operazioni preliminari per delimitare l’area, trasportare in zona i macchinari e preparare l’avvio effettivo delle operazioni di taglio. Ma a ieri le motoseghe non erano ancora entrate in azione. L’operazione di taglio è stata decisa dall’Amap (Agenzia Marche Agricoltura e Pesca) con l’obiettivo di provare a debellare immediatamente il coleottero asiatico. Il rischio, in caso di intervento non tempestivo, è che si vada incontro a una crescita esponenziale di piante infestate, con la conseguenza che il numero di alberi da abbattere sarebbe di molto maggiore rispetto ai 260 attuali. Paolo Renna, assessore comunale con delega al Verde, ha assicurato che per ogni pianta abbattuta protetta ne verranno ripiantumate almeno due.

re. ma.