Tartaruga ferita a Porto Recanati. Salvata dalla protezione civile

Una tartaruga, ferita e in difficoltà, è stata salvata nel mare di Porto Recanati grazie al pronto intervento dei volontari del gruppo comunale di protezione civile. Domenica intorno alle 18.30, dei bagnanti hanno notato il cetaceo in acqua, tra la foce del Potenza e lo chalet Pineta. È stata allertata la caserma della Delegazione spiaggia della Capitaneria di porto. Ad arrivare sul posto con un motoscafo Giacomo Gaggioli e Marco Di Rago, volontari della protezione civile che, in accordo con i militari, hanno recuperato la tartaruga a circa sei metri dalla riva. L’hanno caricata e portata fino al porto di Civitanova, dove è stata consegnata agli uomini della Capitaneria e agli operatori della Fondazione cetacei di Riccione, per accertare le sue condizioni di salute e avviare tutte le cure del caso.