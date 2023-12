Tartaruga trovata morta sulla spiaggia

Una grossa tartaruga, lunga circa 70 centimetri, è stata ritrovata ormai priva di vita sulla spiaggia centrale di Porto Recanati. A notarla, ieri mattina, sono stati alcuni passanti che hanno così allertato il gruppo comunale di Protezione civile, guidato da Lucio Di Salvio. I volontari, che erano già al lavoro e stavano effettuando dei sopralluoghi per monitorare il maltempo, sono arrivati verso le 10 vicino allo stabilimento balneare ’Il Faro’, tra largo Porto Giulio e il lungomare Palestro. E proprio lì hanno trovato la testuggine, morta e in evidente stato di decomposizione. Quindi, sono stati chiamati gli operatori ecologici del Cosmari, che in breve sono giunti e l’hanno prelevata. Subito dopo, la carcassa è stata affidata a una ditta speRcializzata, che adesso si dovrà occupare del corretto e necessario smaltimento di quei resti animali.