Tartuferi al "Gulf congress" di Dubai

"Gli Emirati Arabi Uniti costituiscono una grande opportunità per i professionisti e le imprese marchigiane. Un Paese dinamico, moderno e multietnico, con una popolazione cosmopolita, e che rappresenta, nell’area mediorientale, un modello di stabilità, convivenza pacifica e dialogo interculturale e religioso". Così l’avvocato Renzo Tartuferi di ritorno dalla quattro giorni del Gulf international congress di Dubai. Tartuferi è un "Italian representative" della Camera di commercio degli Emirati. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio mediorentale, era rivolto ai professionisti per approfondire le tematiche legali, fiscali e commerciali nei rapporti con gli Emirati Arabi e l’Arabia Saudita. "Gli Emirati – sottolinea Tartuferi – sono il più grande hub commerciale della zona e amano l’Italia, che è il secondo partner europeo dopo la Germania. Enormi le opportunità commerciali, soprattutto nei settori immobiliari, componentistica meccanica, food e moda". Gli "Italian rappresentatives" costituiscono un’interfaccia tra le imprese e questa opportunità per i prodotti italiani. In provincia di Macerata, l’imprenditore Giovanni Faggiolati da 30 anni gode della fiducia del mercato emiratino per i suoi prodotti meccanici tecnologici. La visita negli Emirati è stata l’occasione per Tartuferi di incontrare l’ambasciatore d’Italia, Lorenzo Fanara, con cui ha avuto un colloquio sulle attività delle imprese italiane negli Emirati e a cui ha consegnato un libro su Lorenzo Lotto e le Marche.