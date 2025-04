Tassa sui rifiuti: approvato l’aumento

L’aumento della tassa rifiuti per il 2025 è stato approvato dal consiglio comunale e le bollette peseranno per un 7,74 per cento in più, mediamente, un rincaro che si aggiunge a quello applicato anche lo scorso anno (8 per cento) e che per l’assessore alle finanze Claudio Morresi "l’amministrazione è riuscita a contenere, e in ogni caso determinato dal piano finanziario e tariffario imposto dalle disposizioni dell’autorità di settore, l’Arera". L’importo a saldo della tassa dovuta potrà essere versato, da settembre, in tre rate. Sull’aumento della Tari sono piovute le critiche dell’opposizione. Duro Francesco Micucci (Pd): "Per colpa dei sindaci, in primis di Civitanova e Macerata, tra i principali responsabili della pessima gestione del Cosmari, che sui conti rischia di andare a gambe all’aria, questo non sarà l’ultimo aumento. Un fallimento su cui pesa anche la mancata individuazione di una nuova discarica e per i prossimi anni i rifiuti verranno smaltiti fuori provincia e a costi più alti, che pagheranno i cittadini con gli aumenti della Tari". Letizia Murri (Ascoltiamo Civitanova) ha introdotto "la necessità di andare verso un diverso calcolo della tassa, per consentire a chi produce meno rifiuti di pagare meno, mentre oggi il calcolo a metro quadrato penalizza tanti cittadini". Per Murri "importante anche recuperare l’evasione, perché oggi circa un milione di euro sfugge alla tassazione, una somma che se portata in cassa potrebbe aiutare ad abbattere la tassa".

L’aumento è stato approvato con i voti della maggioranza e il no dell’opposizione.

l. c.