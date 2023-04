Tassazione delle imprese Al fisco 192 giorni di lavoro

di Franco Veroli

Fare impresa a Macerata costa tanto, ma un po’ meno rispetto alla media nazionale. Secondo la nuova edizione dell’Osservatorio Cna sulla tassazione delle piccole imprese ’Comune che vai fisco che trovi’, gli imprenditori maceratesi dovranno aspettare fino a lunedì 10 luglio, il "Tax free day", per liberarsi dal peso delle tasse e iniziare a produrre reddito per sé e per la propria famiglia. Il total tax rate (la pressione complessiva del fisco sui profitti delle imprese) a Macerata pesa per il 52,5%, rispetto ad una media nazionale del 52,7%, collocando la città al 60° posto su 114 capoluoghi presi in esame. Per pagare i tributi – insomma - si impiegano 192 giorni di lavoro (il 53% del totale), mentre ne restano 173 per i consumi famigliari.

Si tratta di valori, però, in deciso miglioramento rispetto agli anni precedenti, in particolare per all’eliminazione dell’Irap, la rimodulazione della tassazione Irpef e la deducibilità al 100% dell’Imu dal reddito d’impresa. Nel 2019 il peso del fisco era al 61%, sceso al 60,6% nel 2020 e al 60,7% e all’attuale 52,5%. Basti dire che per un’impresa tipo maceratese (quattro operai e un impiegato con ricavi per 431mila euro), la cancellazione dell’Irap, decisa con la legge di bilancio 2022 del governo Draghi, vale poco meno di 3mila euro e la rimodulazione dell’Irpef, quasi mille euro. Nelle Marche il dato peggiore è quello di Pesaro e Urbino che hanno un total tax rate del 55,1% (le piccole e medie imprese devono lavorare fino al 19 luglio per pagare le tasse). Seguono Ancona con il 54,1% (15 luglio), Macerata con il 52,5% (10 luglio) e Ascoli Piceno con il 51,9% (7 luglio). Ma è Fermo la città in cui il peso del fisco è più leggero: il total tax rate si ferma al 50,9% (4 luglio), uno dei dati migliori d’Italia.

Entrando nello specifico delle diverse nature delle imposte che compongono il totale dei tributi risulta che il peso maggiore lo hanno le imposte legate all’Iva, seguono i tributi comunali e, quindi, una parte residua delle tasse regionali. Il panorama nazionale indica valori medi regionale del totale tax rate che nel 2022 vanno dal valore minimo registrato nella regione Trentino Alto Adige, con un valore del 47,3% (tax free day il 20 giugno) al valore massimo calcolato in Molise, il 55,3% (tax free day il 19 luglio). Per le Marche il peso fiscale medio per le imprese, derivante dalla media dei singoli capoluoghi è del 53,3%.