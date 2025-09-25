Tasse e multe non pagate: buco di sei milioni

Non sono solo i passi carrabili a incidere sul bilancio comunale. A pesare sulle casse del Comune di Recanati c’è soprattutto il nodo dei crediti non riscossi dai cittadini, una voce che vale circa 6 milioni di euro e che l’amministrazione sta cercando di recuperare con ogni mezzo utile.

Secondo i dati diffusi dall’amministrazione, le principali partite aperte riguardano: 2,7 milioni di euro di Imu non versata; 1,5 milioni di multe non pagate; 561mila euro di Tari arretrata; piccole cifre legate a servizi come asili (27mila euro) e impianti sportivi (26mila. A queste somme si aggiunge un altro dato significativo: negli anni sono stati cancellati altri 6 milioni di crediti ormai inesigibili. In tutto, dunque, il Comune si è trovato con circa 12 milioni di mancate entrate.

La difficoltà, spiegano dagli uffici, sta nella frammentazione delle posizioni: "Molti debiti sono di poche centinaia di euro, intraprendere un’azione legale costerebbe più del credito stesso". Per questo il Comune punta su metodi più rapidi ed economici, come telefonate, solleciti scritti e transazioni. Un aiuto arriva dalla società Abaco, che sta gestendo anche le posizioni dubbie o contestate: il suo incarico scade a fine anno ed è già pronto un bando per garantire continuità del servizio e, si spera, condizioni più favorevoli all’ente.

Dietro lo sforzo di recupero c’è una questione di equità, sottolinea l’assessore al bilancio Sabrina Bertini. "Se alcuni cittadini non pagano, a rimetterci sono tutti gli altri. Chiediamo solidarietà e senso di responsabilità: chi può, deve adempiere ai propri doveri fiscali". L’obiettivo è duplice: garantire i servizi essenziali e non penalizzare chi rispetta le scadenze. "Abbiamo già cancellato milioni di crediti impossibili da incassare – spiega Bertini –, ma ora vogliamo fare il massimo per non lasciare inevase le posizioni recuperabili". Le mancate entrate pesano su un bilancio già messo alla prova da minori trasferimenti statali, dalla fine dei risparmi ottenuti con la rinegoziazione dei mutui e dall’aumento dei costi delle utenze (oltre 100mila euro annui). Nel 2025 il Comune dovrà far fronte anche a spese straordinarie, come i 130mila euro per i minori allontanati dalle famiglie su ordine dell’autorità. Per questo, oltre al recupero dei crediti, l’amministrazione difende l’applicazione del canone sui passi carrabili: "Non è una tassa, ma un canone patrimoniale previsto dalla legge. Rinunciarvi oggi significherebbe mettere a rischio l’equilibrio dei conti e, quindi, i servizi alla comunità".

Asterio Tubaldi