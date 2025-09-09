Tassisti abusivi, scattano sequestri e multe

Lotta ai taxi abusivi, nei guai tre uomini fermati dagli agenti della polizia locale. Svolgevano il servizio di trasporto persone senza alcuna autorizzazione. L’operazione, che ha visto impegnati gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Cristian Lupidi, è il frutto di un costante impegno e di una serie di servizi svolti in borghese per contrastare il fenomeno del servizio di taxi abusivo: una problematica sollevata da tempo a Civitanova.

Il Nucleo tutela del consumatore ha infatti individuato tre uomini che svolgevano a pagamento il trasporto di persone senza alcuna autorizzazione: un 55enne originario di Napoli ma residente nel Fermano, un 29enne tunisino residente anche lui nel Fermano e, in concorso con quest’ultimo, un 64enne residente nel Maceratese. Nel primo caso il veicolo utilizzato, una Skoda Kamiq intestata a un’anziana di 88 anni, è stato sequestrato per la confisca, essendo già emerso in controlli precedenti nella disponibilità del 55enne. Nel secondo, invece, è stato accertato che il 64enne, già privo di patente in seguito a un precedente ritiro, aveva coinvolto il tunisino per portare avanti l’attività irregolare. Per i due soggetti residenti nel Fermano è scattato anche il ritiro della patente, che è stata sospesa per un periodo di tempo che va da 4 mesi a un anno, mentre per tutti e tre è prevista una sanzione amministrativa che potrà andare da un minimo di 1.800 fino a un massimo di 7.200 euro; l’importo esatto sarà deciso dalla Prefettura di Macerata, che sarà informata di quanto emerso.

"I cittadini devono rivolgersi solo ed esclusivamente a chi esercita professionalmente e lecitamente il servizio taxi – ha spiegato il comandante Lupidi –, evitando soluzioni abusive che, oltre a essere illegali, potrebbero non garantire alcuna tutela in caso di incidenti e comunque non essere sempre più economiche dei canali ufficiali. Riconoscere un taxi abusivo è semplice e non richiede particolari approfondimenti, basta prestare attenzione alla presenza di alcuni elementi evidenti: la classica insegna con la scritta “taxi“, il tassametro ben visibile che calcola automaticamente la tariffa, lo stemma con indicazione del numero della licenza. Scegliere un taxi regolare non è quindi solo un atto di convenienza e sicurezza, ma anche un gesto concreto di rispetto delle regole e difesa della legalità. Questi interventi testimoniano la determinazione della polizia locale nel presidiare il territorio, contrastando fenomeni che minano le regole della convivenza civile. Dalla lotta ai furti alla vigilanza contro le pratiche abusive, la parola d’ordine resta una sola: legalità".

Chiara Marinelli