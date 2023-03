Tasso di positività settimanale sceso al 16,6% Solo 10 nuovi casi positivi in tutta la provincia

Tutto può sempre succedere. Ma i numeri del bollettino settimanale del Servizio Sanità della Regione parlano chiaro: il Covid è ormai alle nostre spalle. Nella settimana dal 10 al 16 marzo i contagi sono stati 407 su un totale di 2.279 tamponi processati, con un tasso di positività del 17,8%; dal 17 al 23 marzo, sono stati 314, 93 in meno, su un totale di 1.891 tamponi processati, con un tasso di positività del 16,6%. L’incidenza per 100mila abitanti scende dal 27,06% al 20,88%. In questo contesto non desta preoccupazione il fatto che il numero dei ricoverati sia passato da 23 a 25, tutti in reparti non intensivi, situazioni – dunque – non gravi. In ospedale finiscono soprattutto soggetti fragili per i quali bisogna sempre tenere molto alta l’attenzione, perché comunque più esposti alle conseguenze dell’infezione. Sono solo due, in tutta la regione, i pazienti Covid in pronto soccorso. Purtroppo ci sono stati altri 4 decessi correlati al Covid. In calo da 454 a 327, 127 in meno, il numero delle persone in quarantena (52 quelle in provincia di Macerata, tutte asintomatiche). Gli ultimi dati, riferiti al 23 marzo, dicono che in questo giorno sono stati processati 290 tamponi. 10 i casi positivi in provincia di Macerata.