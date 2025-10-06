Tasso etilico alle stelle. Nei guai un 43enne fermato a Corridonia

Al volante con un tasso alcolemico oltre quattro volte sopra al limite consentito, è finito nei guai un 43enne, fermato dai carabinieri a Corridonia.

L’altra notte l’uomo, di origini argentine ma residente in zona, è stato fermato in città da una pattuglia della Sezione radiomobile di Macerata. Insospettiti, i militari lo hanno sottoposto al controllo dell’etilometro, dal quale è risultato un tasso alcolemico di 2,32 grammi per litro, molto al di sopra del limite consentito, e cioè 0,5. Il 43enne dunque è stato subito denunciato alla procura per il reato di guida in stato di ebbrezza, per il quale sono previsti una ammenda da 1.500 a 6mila euro, e l’arresto da sei mesi a un anno, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Per l’argentino sono scattati anche il ritiro immediato della patente, la decurtazione di 10 punti sul titolo di guida e il sequestro dell’auto.

I carabinieri della stazione di Treia invece hanno denunciato un 30enne di Agugliano, in provincia di Ancona. L’uomo a settembre aveva passato due notti con un’altra persona in un B&B della zona, ma non aveva mai pagato il conto, nonostante i ripetuti solleciti del gestore della struttura turistica. I carabinieri lo hanno identificato e denunciato per insolvenza fraudolenta.