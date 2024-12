Tathiana Garbin e Elisabetta Cocciaretto celebrano il trionfo della Billie Jean King Cup a Tolentino

"Un bel regalo di Natale per la città e tutti gli atleti". Così, ieri sera, la vicesindaco di Tolentino Alessia Pupo ha accolto un’ospite d’onore: Tathiana Garbin, il capitano della squadra femminile campione del mondo di tennis, arrivata in città con Elisabetta Cocciaretto. Con le due campionesse anche la Billie Jean King Cup, la Coppa Davis femminile appena vinta a Malaga. Ed è stata festa al Centro tennis di Tolentino, dove Elisabetta Cocciaretto è di casa e si allena ogni giorno. Tanti i selfie con grandi e piccoli. "Sono qui anche grazie ai meriti sportivi di Elisabetta – ha spiegato Garbin –. Ero venuta nel 2021, poco dopo l’inaugurazione del centro; lei si era operata al ginocchio e aveva iniziato ad allenarsi in questa struttura. Ha saputo rialzarsi dopo la caduta, dandosi da fare. Il Centro tennis di Tolentino è ormai un punto di riferimento anche per le altre zone". Molto probabilmente la nazionale giocherà a novembre tra le prime otto squadre Finals. "Quello che stanno facendo queste ragazze e anche i ragazzi ha spostato il focus sul tennis – ha aggiunto il capitano, che ha portato l’Italia sul tetto del mondo del tennis femminile –, grazie a loro i riflettori sono puntati anche su questo sport, non più solo sul calcio". Cocciaretto, componente della squadra italiana, si è trasferita a Tolentino, dove vive; dovrebbe dovrebbe anche prendere la residenza in città. E fa parte del team tennis tolentinate.

"Il prossimo obiettivo è giocare bene tutta la stagione 2025 – ha detto Elisabetta Cocciaretto –, voglio dare il massimo". "Un grande privilegio per Tolentino ospitare la capitana – ha affermato la vicesindaco Pupo –. Questo attesta la valenza dell’attività del Circolo tennis. Credo che la squadra rispecchi il carattere della capitana, che ha grandi doti atletiche e umane". La vicesindaco ha consegnato a Garbin una targa di riconoscimento. Anche oggi l’ospite speciale è a Tolentino per allenarsi con Cocciaretto, che è seguita dal coach Fausto Scolari. Presenti anche Emiliano Guzzo, consigliere nazionale della Federazione italiana tennis e padel, Fabio Luna, presidente Coni Marche, il direttore tecnico dell’Associazione Tennis Tolentino Giancarlo De Leo con il presidente Marco Sposetti: "Un piacere e un onore" ha aggiunto quest’ultimo. Garbin sta facendo tappa nei circoli più importanti d’Italia per promuovere questa disciplina. Il centro di Tolentino conta circa 2.700 iscritti.

Lucia Gentili