Tau al parco Septempeda Le memorie di Adriano narrate sotto le stelle

Le antiche Terme Romane, nel parco archeologico di Septempeda, tornano a ospitare la rassegna regionale "Tau Teatri Antichi Uniti". L’appuntamento ci sarà domani alle 21.30, a ingresso gratuito, con lo spettacolo "Memorie di Adriano" nato da un’idea di Francesco Rapaccioni, direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, con il coinvolgimento dell’associazione Sognalibro e di Bmas360°. Si tratta di un nuova produzione dei Teatri di Sanseverino proposta in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, il ministero della Cultura, la Regione, l’Amat, l’Anas, l’Unione montana Potenza Esino Musone. Non solo, in occasione della rappresentazione verrà istituita una zona ciclopedonale nel parco archeologico di Septempeda, dalle 20.30 alle 23.

Lo spettacolo "Memorie di Adriano" racconta di quando gli dei non c’erano più e Cristo non ancora. Tra Cicerone e Marco Aurelio, infatti, c’è stato un momento unico in cui è esistito l’uomo, solo. Da questo spunto contenuto nella corrispondenza di Flaubert è partita Marguerite Yourcenar, cui Francesco Rapaccioni si è ispirato, per scrivere "Memorie di Adriano", uno dei testi più noti di tutti i tempi. Narrato in prima persona come una sorta di lettera destinata a un giovane nipote, il romanzo descrive la storia di Adriano, imperatore romano del secondo secolo d.C., immedesimandosi nella sua figura in modo del tutto nuovo e originale: la Yourcenar immagina che Adriano scriva una lunga lettera nella quale parla della sua vita pubblica e privata, riflettendo sui trionfi militari, l’amore per la poesia, la musica e la filosofia, i sentimenti, la politica. Infatti, ricostruendo le memorie di Adriano, Marguerite Yourcenar ha voluto rifare dall’interno quello che gli archeologi hanno fatto dall’esterno. Giudicando la propria vita di uomo e l’opera politica.

Per informazioni ulteriori ci si può rivolgere alla Pro loco di San Severino (numero 0733-638414). Per la rappresentazione, da piazza del Popolo sarà possibile raggiungere le Terme Romane in bicicletta elettrica (prenotazioni Francesco Mosciatti, 3337981184). In caso di maltempo, lo spettacolo "Memorie di Adriano" si terrà al teatro Feronia.