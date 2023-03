Tavola rotonda al femminile sulla scrittura

Una giornata tutta al femminile lunedì nell’Aula Magna del Liceo "Giacomo Leopardi", in via Moro 23 a Recanati. Alla tavola rotonda, prevista dal corso di formazione docenti "La scrittura delle donne. Le Marche", organizzato dalla rete CompitaMarche e che ha visto la presentazione di altre scrittrici molto importanti e variamente legate alle Marche come Maria Teresa Di Lascia, Dolores Prato e Joyce Lussu, siederanno sei scrittrici degli anni duemila la cui fama va ben oltre le Marche: Simona Baldelli di Pesaro, Giulia Ciarapica di Porto Sant’Elpidio, Giorgia Coppari di Ancona, Maria Lenti di Urbino, Norma Stramucci di Recanati e Lucia Tancredi di Macerata. A coordinare sarà Giulia Corsalini, anch’essa scrittrice di Recanati. L’evento, previsto dalle 15 alle 18, è gratuito e sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.