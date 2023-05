Tavola rotonda dedicata al lavoro

Una tavola rotonda sul tema "1970 Italia senza lavoro – 2020 Italia senza lavoratori" si terrà sabato alle 17.30 alla Casa del fanciullo a Morrovalle. A organizzare l’incontro è l’associazione Laikos 2008: "Abbiamo raccolto l’appello di Papa Benedetto XVI per una nuova generazione di laici cristiani, capaci di offrire un servizio costruttivo alla società, sempre più segnata da incertezze, rivalità e interessi di parte. L’iniziativa che proponiamo mira proprio a questo: offrire occasioni di riflessione e confronto, fuori dai circuiti mediatici delle polemiche che stanno stancando tutti, soprattutto l’elettorato italiano, sempre più distante e assente dalla vita politica e anche da quella elettorale". Dopo una breve introduzione di Alfredo Benedetti, si aprirà la tavola rotonda alla quale interverranno Sauro Rossi, segretario regionale Cisl, e Riccardo Golota, di Confartigianato Marche sud, con la moderazione di Lorenzo Cignali dell’Udc. "Il senso di questo confronto – spiegano ancora gli organizzatori – è la provocazione, insita nel titolo stesso, alla ricerca di quella verità delle cose che ci tenga attaccati alla realtà e non agli slogan. Nessuno ha la verità in tasca, ma tutti, soprattutto i politici, dovrebbero avere l’umiltà per ricercarla". L’appuntamento di sabato segue quelli del 3 marzo a Macerata e del 14 aprile a Corridonia; il prossimo incontro sarà il 24 giugno a San Severino.