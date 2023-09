Tavola rotonda sui problemi cittadini con Mandrelli, Miliozzi e Fraticelli

"Una tavola rotonda allargata per parlare di Macerata, per individuare soluzioni che non sembrano essere state trovate dall’attuale e precedente amministrazione". Massimiliano Fraticelli, segretario provinciale di Azione, è tra i promotori dell’incontro "Macerata, tra attualità e prospettiva" assieme ad Antonello De Lucia e David Miliozzi. L’appuntamento si terrà alle 17.30 di venerdì all’asilo Ricci e sarà introdotto da Bruno Mandrelli. "L’iniziativa – spiega Mandrelli – non ha etichette politiche particolari e non deve essere letta in chiave politica, ma ci sono temi su cui riflettere su un centro storico che si sta impoverendo, una città dove tanti giovani scelgono di andarsene, dove il tessuto stradale è quello degli anni Settanta. Macerata è una città che nel tempo ha perso presidi importanti come Banca d’Italia e la caserma dell’Aeronautica". L’ateneo e lo Sferisterio rappresentano una ricchezza. "Ma l’università accusa qualche segno di arretramento di iscritti –dice Mandrelli –. Il centro si spopola: è stato un bene decentrare Comune e Provincia? Avevo suggerito l’idea di riportare in centro il tribunale, altri hanno consigliato di farvi tornare le scuole e in questo contesto avrebbe un senso il parcheggio a Rampa Zara altrimenti no, se non c’è chi deve venire nel cuore della città". "Tutti – osserva Fraticelli – rimangono in silenzio di fronte al problema del Cosmari. Vogliamo sentire se Macerata è cambiata dopo tre anni di Parcaroli, se il centro è migliorato, se si sono registrati progressi nella gestione dell’Apm, se sono positive quelle dello Sferisterio e delle farmacie". "C’è – aggiunge Miliozzi – il desiderio di aprire una riflessione per essere utili alla comunità per non rimanere schiacciati dall’andamento. Vogliamo costruire una proposta attraverso un confronto su idee e temi concreti". Sono previsti gli interventi di Enrico Brizioli, Carlo Cambi, Sabrina De Padova, Silvio Minnetti, Pietro Piccioni, Marco Sigona e Massimiliano Bianchini.