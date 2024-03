Tavola rotonda sulle terme, volano gli stracci tra Comune e Pro loco

Si accende la polemica a Tolentino attorno alle terme di Santa Lucia, dopo la tavola rotonda organizzata dalla Pro loco sul tema del turismo termale. I gruppi che sostengono l’amministrazione comunale attaccano l’associazione e il loro presidente Edoardo Mattioli risponde per le rime. Sullo sfondo della diatriba le cifre degli investimenti per il rilancio del complesso termale. La maggioranza, infatti, ricorda che ci sono "7 milioni di euro, di cui 3,2 da fondi regionali, 2,5 da altre fonti di finanziamento e il resto da risorse proprie". "Se inseriamo anche gli investimenti del Comune – è scritto nel comunicato – per la riqualificazione della parte più antica delle terme arriviamo a 12 milioni di euro". Le risorse serviranno a migliorare gli stabili esistenti e le loro funzionalità, oltre a implementare "le attività di wellness che conferiranno al complesso tutte le qualità di un polo d’attrazione turistica". La nota, insomma, puntualizza l’impegno dell’amministrazione comunale e della società Assm. Ma in premessa c’è la stoccata alla Pro loco, accusata di non aver chiesto il patrocinio al Comune né di aver formalmente invitato all’incontro la dirigenza dell’Assm: "L’organizzazione della Pro loco si è dimostrata totalmente politicizzata". Accusa, questa, che il presidente Edoardo Mattioli respinge al mittente, ricordando che la Pro loco ha 32 anni di vita e che ha supportato 4 diverse amministrazioni. Poi la precisazione sugli inviti: "Sono stati fatti a tutti via Whatsapp. Non avremmo mai potuto immaginare che a Tolentino chi ci amministra esige l’invito in carta bollata per muoversi e non prende parte a nessun nostro evento se non lo patrocina direttamente. Si è parlato di temi, ma anche di visioni, e questo in una società plurale pensiamo sia ancora consentito".

m. g.