Tavolo in prefettura contro i ladri: "Ma il numero di furti è diminuito"

Scatta un piano antifurti da parte delle forze dell’ordine, per tenere a bada i ladri che, come sempre in questo periodo dell’anno, si fanno particolarmente sentire. "Il numero di furti nel territorio provinciale, nel complesso, è diminuito rispetto all’anno scorso – rassicura il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Nicola Candido –. Tuttavia, non possiamo nasconderci che questo sia sempre un periodo delicato per noi. Soprattutto è un fenomeno diverso quello dei furti in pieno centro: capisco benissimo la preoccupazione dei commercianti. In proposito è stata fatta una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura. Abbiamo deciso di ricalibrare alcuni servizi, per scoraggiare certi episodi, monitorare e, nel caso, arrestare i responsabili. Sugli ultimi fatti registrati le indagini sono in corso, ed è un enorme vantaggio se ci sono le telecamere. Il centro è sicuramente una zona protetta in modo particolare, chi sceglie di commettere un furto qui corre un grande rischio". Come sempre, l’Arma ricorda di rispettare alcuni accorgimenti. "Per gli esercizi pubblici, è inopportuno lasciare molto contante in cassa. È utile invece dotarsi di un sistema di videosorveglianza interna, uno strumento fondamentale per le indagini, anche perché non tutti i ladri sono attrezzati contro le misure di sicurezza di questo tipo. A volte sono anche persone molto sprovvedute. E poi, per tutti, vale sempre la regola di segnalare presenze anomale, rumori sospetti o avvertiti in orari inusuali. Ognuno deve fare la sua parte, la sicurezza è un argomento che riguarda e coinvolge tutti i cittadini. Con qualche accorgimento e il potenziamento dei servizi mirati, speriamo di poter passare feste tranquille".