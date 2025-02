"Tavolo in Regione per aiutare i commercianti"

Approvata all’unanimità, in consiglio, una mozione urgente per chiedere alla Regione e al governatore Francesco Acquaroli di istituire un tavolo tecnico per il sostegno ai commercianti di Tolentino. È stata presentata dall’assessore alla ricostruzione Flavia Giombetti (nella foto). "A differenza di altre realtà che hanno avuto una zona rossa – è spiegato nel documento –, Tolentino non ha mai subito una chiusura totale del centro storico. Questo inizialmente è sembrato un vantaggio, perché ha consentito alle attività di restare operative evitando la delocalizzazione forzata. Tuttavia, col passare degli anni si è trasformato in una penalizzazione, perché mentre nei Comuni con zona rossa i commercianti hanno potuto usufruire di misure straordinarie e specifici contributi per la ripresa, i negozianti di Tolentino hanno dovuto affrontare tutti i costi di gestione senza alcun sostegno, pur subendo un calo drastico della clientela e dei ricavi". L’amministrazione ha ribadito la presenza di tanti cantieri e i conseguenti problemi alla viabilità, "che stanno compromettendo l’accessibilità al centro storico, con disagi prolungati che incidono sulla capacità delle attività di lavorare a pieno regime".

L’amministrazione passa quindi alla richiesta: "Se non si interviene con misure concrete di supporto economico e fiscale, il rischio è che Tolentino, pur essendo il Comune più grande del cratere, perda il suo ruolo di polo commerciale e si avvii verso un impoverimento economico irreversibile". Con la mozione il consiglio impegna il sindaco a sollecitare affinché sia "istituito con urgenza un tavolo tecnico con la partecipazione di Regione, amministrazioni locali e rappresentanti dei commercianti, con l’obiettivo di valutare l’impatto dei cantieri, individuare soluzioni per mitigarne i disagi, definire strumenti di sostegno economico e fiscale per le attività più colpite; chiedere che una parte dei 15 milioni di euro destinati alla Zona franca urbana sia assegnata a Tolentino, considerando danni subiti e perdita di redditività per i commercianti, dovuta alla complessa fase di ricostruzione, pianificare interventi e iniziative per rendere i centri storici nuovamente attrattivi, stimolando investimenti e nuovi flussi di visitatori".

L’obiettivo è "la ricostruzione del tessuto sociale ed economico" ha ribadito Giombetti. "Il documento è nato anche dall’ascolto dei commercianti – ha aggiunto la vicesindaco Alessia Pupo –. La scelta di mettere i parcheggi a pagamento in centro, sotto Covid, e di delocalizzare le scuole, da parte della precedente amministrazione, non li ha certo aiutati".

Lucia Gentili