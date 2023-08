Tavolo per la sicurezza Riunione straordinaria, il procuratore rassicura "Nessuna emergenza"

di Paola Pagnanelli

"Non ci sono numeri tali da suscitare allarme. Non bisogna mai abbassare la guardia, ma il territorio è tutelato". Il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone analizza la situazione della criminalità in provincia. Sullo stesso tema, alla luce degli ultimi episodi accaduti, questa mattina in prefettura si riunirà il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per dare una valutazione, il procuratore Narbone parte dai dati: "Dal primo luglio al 22 agosto in provincia sono stati effettuati 14 arresti in tutto, di cui 12 valutati con il rito direttissimo, e due sottoposti all’udienza di convalida dal giudice per le indagini preliminari". In linea di massima, i casi più gravi passano per l’udienza di convalida del gip. "I due arresti mandati a convalida hanno riguardato un caso di maltrattamenti, violenza sessuale e lesioni – prosegue il procuratore – e un fatto di droga. A direttissima invece sono andati reati vari, tra cui in particolare cinque episodi di resistenza a pubblico ufficiale, poi altri casi hanno riguardato i reati di evasione, violazione dell’obbligo di soggiorno, maltrattamenti. Bisognerebbe poi tenere conto anche di dove sono stati fatti questi arresti, perché la costa ad esempio in estate ha molto turismo, e questo si porta dietro qualche problema di convivenza". Ma la scorsa estate, ricorda il magistrato, ci furono due omicidi e un tentato omicidio, oltre ad arresti per droga e per una rapina aggravata. Nell’ultima settimana si sono susseguiti a Macerata episodi piuttosto violenti: l’uomo fuori di sé in largo Affede, venerdì, poi l’aggressione con la mannaia ai poliziotti domenica e infine la rissa con bastoni e machete ai giardini lunedì. "Ma il dato che sembra positivo è che c’è stata capacità di reazione ai fatti avvenuti, questo dimostra che il sistema dà risposte e fronteggia le situazioni. Abbiamo avuto un arresto ogni quattro giorni: non mi sembrano numeri preoccupanti. L’altro giorno c’è stato anche un arresto per droga da parte della Guardia di finanza, vuol dire che la droga gira, ma anche che le forze dell’ordine fronteggiano la situazione, che non è fuori controllo. Non siamo nella condizione per cui le persone devono avere paura a uscire di casa".

"Se guardiamo agli arresti per resistenza a pubblico ufficiale – prosegue Narbone –, si tratta di pattuglie che notano una persona sospetta, la controllano e quella reagisce. Se c’è un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, vuol dire che lì c’era un pubblico ufficiale. Avessimo registrato impennata di scippi, allora avremmo dovuto fare attenzione, ma non è questo. Le pattuglie ci sono, il territorio non è abbandonato a se stesso, e questo permette di prevenire che la situazione degeneri".