Tavolo tecnico per risolvere emissioni odorose a Porto Recanati e Loreto

C’è stato nei giorni scorsi un tavolo tecnico fra l’Arpam e i Comuni di Porto Recanati e Loreto con l’obiettivo di risolvere dei problemi relativi alle emissioni odorose, per nulla gradevoli, che da tempo sono state avvertite dai residenti. "Si è tenuto in Provincia di Ancona – dice il sindaco Andrea Michelini - a seguito del sopralluogo dell’Arpam su una ditta in località Leonessa (Loreto) per la lavorazione e la produzione di bitume, dopo numerose segnalazioni arrivate dai cittadini. I tecnici hanno effettivamente rilevato tale presenza. Il tavolo ha permesso di elaborare le possibili misure da adottare".