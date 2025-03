Taxi: disponibili tre licenze. Concorso del Comune per l’assegnazione

Indetto dal Comune di Macerata un concorso pubblico per l’assegnazione di 3 licenze per l’esercizio del servizio di taxi con autoveicoli di categoria M1, da esercitarsi sul territorio del Comune. La domanda per il rilascio della licenza (modello scaricabile dal sito del Comune) dovrà essere presentata tramite pec all’indirizzo comune.macerata.attivitaproduttive@legalmail.it entro e non oltre le 24 del 27 marzo. Per consultare il bando completo e scaricare la domanda è possibile consultare il link: https://www.comune.macerata.it/novita/bando-di-concorso-pubblico-per-titoli-per-lassegnazione-di-n-3-licenze-per-lesercizio-del-servizio-taxi-con-autoveicoli-di-categoria-m1/.