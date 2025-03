Taxi, in arrivo le nuove licenze: "Ma il lavoro è già poco per noi"

"Il numero fisso ufficiale del servizio taxi a Macerata continua a non comparire su internet. Così i clienti non riescono a contattarci e il lavoro è poco: situazione che peggiorerà con le tre nuove licenze messe a disposizione dal Comune". Sono le parole del tassista Victor Alonso Zamora che lavora in centro città. L’accusa arriva dopo aver letto il bando, aperto dal Comune, per l’assegnazione di tre nuove licenze taxi che si aggiungerebbero alle sette già operanti sul territorio. "La segnalazione già fatta al Comune per il disagio del numero errato sulla pagina Google non ha avuto effetto, ci avevano detto che avrebbero controllato e inserito nuovamente il contatto esatto (quindi 0733.240353) ma così non è stato. Il numero che si trova su internet è quello di un privato e non del nostro servizio pubblico; privato che non riesce a soddisfare la richiesta dei clienti e non permette a noi di lavorare come dovremmo". Continua poi Zamora, in merito alle licenze: "Il Comune mette a disposizione tre nuove licenze quando noi sette lavoriamo a malapena. Prima di prendere questa decisione non ci è stato chiesto della nostra situazione, nessuno si è interessato per capire quanto potessero servire altre persone da far lavorare". Dello stesso parere è il collega Massimiliano Pierdomè (foto): "Non vedo l’esigenza di ripristinare il bando per tre licenze, siamo già in sette e il lavoro è poco anche a causa di chi si comporta in modo scorretto e monopolizza il servizio e la pagina internet. Il fatto che su Google esca il numero di un privato al posto di un reale contatto per il servizio pubblico è sleale e ci danneggia. Non capisco su quale base sia stata presa questa decisione – conclude Pierdomè –; a noi non è stato chiesto nessun parere sulla nostra situazione e nessuno è stato in grado di aiutarci per eliminare questo disagio".