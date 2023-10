Taxi sociale al servizio degli anziani

A inizio del prossimo anno sarà attivo un "taxi sociale", tra Porto Recanati e Recanati, dedicato agli anziani soli, in modo da poterli aiutare a recarsi in ospedale per le visite mediche, oppure per dargli una mano nel fare spesa al supermercato e in farmacia.

E’ finalmente partito il progetto voluto dal portorecanatese Vitangelo Sampaolo, 73 anni, presidente dell’Associazione Filo d’Argento Recanatese, che ha la sua sede a Recanati e conta sui 60 soci. "In pratica il mezzo ci verrà dato in comodato d’uso dall’Auser Volontariato per cinque anni – dichiara Sampaolo -, e proprio tale associazione si farà carico di quasi tutte le spese, tra cui assicurazione, bollo, manutenzione meccanica e gomme. Nello specifico, ‘il taxi sociale’ è un furgoncino, attrezzato di passerella per far entrare i portatori di handicap e coloro che sono in sedia a rotelle. Perciò, l’obiettivo è di dare una mano agli anziani soli, che non riescono autonomamente a recarsi nelle strutture sanitarie per le visite, o ancora che non hanno modo di fare spesa di viveri o farmaci. E saremo così noi volontari a portarli dove hanno esigenza, gratuitamente. Finora, circa una decina dei miei scritti hanno dato la disponibilità a fare da autista, e credo che questo servizio potremmo erogarlo da lunedì al sabato". Sempre il presidente Sampaolo aggiunge: "Ho contattato l’associazione ‘Camminiamo Insieme’ che fa simili attività, in modo che pure loro possano usare quel mezzo. Qui c’è grossa richiesta, perché a Porto Recanati ci sono anche tanti extracomunitari che hanno simili difficoltà e vorremmo aiutarli - osserva ancora -. Ricordo che per poter usufruire del ‘taxi sociale’, chiunque dovrà solo sottoscrivere una assicurazione da 13 euro, poi non pagherà nessun’altra somma. Siccome il nostro sodalizio copre pure Montefano e Montelupone, sarebbe bello attivare il ‘taxi sociale’ in quei due Comuni".

Sampaolo ci tiene anche a ringraziare il sindaco di Recanati, Antonio Bravi. "Perché come Comune ha patrocinato l’iniziativa – racconta Sampaolo -. Inoltre, il progetto annovera al suo interno di recuperare a livello ambientale un’area verde a Recanati, per poi effettuare lì una manutenzione puntuale. E si prevede il coinvolgimento delle scuole cittadine. Sempre nei plessi scolastici, vorremmo organizzare per primavera corsi di sicurezza stradale, visto che con il caldo molto ragazzini vanno in scooter ma spesso non sanno i grossi pericoli che possono correre per strada".

Giorgio Giannaccini