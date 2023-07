"Taxi sociale" over 65, torna il servizio grazie ad Anteas

Riparte il servizio di "Taxi Sociale". In accordo con l’associazione Anteas (Associazione nazionale tutte le età attive per la solidarietà), il Comune di Corridonia anche per quest’anno darà seguito al servizio di volontariato inerente al trasporto dedicato agli over 65. Un mezzo, quello che i volontari di Anteas Macerata, in convezione con l’ente, metteranno a disposizione dei residenti sul territorio comunale, con l’obiettivo di accompagnarli nei loro appuntamenti sanitari o per altri tipi di finalità sociosanitarie. L’iniziativa, ad oggi presente in 28 Comuni dei 54 della provincia di Macerata, fa parte dello sviluppo del progetto "Sos Anziani". Per prenotare il servizio è possibile contattare il numero: 07334075233, dalle 9 alle 12 (lunedì-venerdì).