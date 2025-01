Taxi sociale per chi è in difficoltà

Operativo anche quest’anno il taxi sociale nei Comuni dell’unione Monti Azzurri. Il servizio coinvolge San Ginesio, Ripe San Ginesio, Colmurano, Loro Piceno, Sant’Angelo in Pontano, Gualdo, Penna San Giovanni, Sarnano, Monte San Martino, Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona. È attivo dalle 9 alle 12. Possono usufruirne i residenti in questi Comuni. Il modulo è negli sportelli Ups/servizi sociali dei Comuni, nella sede dell’unione a San Ginesio (0733.656336) o nel sito www.ats16.it. Si paga da un minimo di 5 euro in base ai chilometri. Per informazioni unione Monti Azzurri (0733.4075233) o Auser Tolentino (3480687506).