Tchumburidze e Sini in concerto con la Form

Domani alle 21 al teatro Lauro Rossi è di scena la Form, protagonisti la violinista Veriko Tchumburidze e il direttore Leonardo Sini per Brahms-Beethoven. Il concerto per violino di Brahms, l’ouverture Leonora n. 1 e la seconda sinfonia di Beethoven sono le musiche protagoniste del prossimo programma della Form, la "colonna sonora delle Marche". L’Orchestra Filarmonica Marchigiana, diretta da Leonardo Sini, vedrà la partecipazione della giovane violinista Tchumburidze, tra i talenti più acclamati della nuova generazione. La serata è realizzata in collaborazione col Comune. La direzione è del giovane sardo Sini che, dopo aver ottenuto il primo premio assoluto nel concorso "Maestro Solti" di Budapest, si è posto all’attenzione del pubblico, della critica e degli operatori del settore, come una delle più interessanti promesse della sua generazione. Numerosi i debutti in prestigiosi teatri nazionali e internazionali, dalla Sydney Opera House alla Staatsoper di Amburgo, dall’Opernhaus di Zurigo all’Opera di Budapest. Tchumburidze, invece, è stata premiata a 20 anni con il primo premio al concorso internazionale Henryk Wieniawski. Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Biglietteria dei teatri: 0733-230735 o sul sito web www.vivaticket.com.