Teatri candidati all’Unesco: "Grande lavoro squadra, un’occasione di crescita"

"Parte la corsa per Parigi, dove la candidatura a patrimonio Unesco sarà sottoposta all’esame degli organismi consultivi del Comitato del Patrimonio Mondiale e poi, nel 2026, alla valutazione finale". Francesco Acquaroli, presidente della Regione, fissa i prossimi passi per il "Sistema dei teatri condominiali all’italiana nell’Italia centrale tra il XVIII e XIX secolo", ufficialmente candidato a Patrimonio dell’Unesco. "Un grande risultato – aggiunge – frutto di un enorme lavoro portato avanti in questi anni". Sono 18 i teatri coinvolti, 14 marchigiani, due umbri e altrettanti della Romagna, selezionati per caratteristiche stilistiche, costruttive e tipologiche, si tratta di teatri condominiali o delle accademie, finanziati dai proprietari dei palchetti.

Nel Maceratese la lista comprende il Lauro Rossi nel capoluogo Macerata, il Vaccaj di Tolentino, il Feronia di San Severino, il Mugellini di Potenza Picena, il Persiani di Recanati. "Siamo soddisfatti – commenta l’assessore alla Cultura di Macerata, Katiuscia Cassetta –. Mi ero spesa in prima persona, perché andasse avanti il progetto sostenendo la linea di Giorgia Latini. È un lavoro di rete che ha coinvolto più realtà e questo è un altro aspetto positivo. Ora auguriamoci che tutto vada come speriamo". Nei mesi scorsi erano state sollevate delle critiche perché non era stato inserito anche lo Sferisterio. "Ma l’arena non c’entra nulla, l’avevo detto e non voglio tornarci sopra", taglia corto Cassetta.

Per Vanna Bianconi, assessore alla cultura di San Severino, è stato colto un primo obiettivo: "È già un traguardo essere già tra i 14 teatri delle Marche candidati a patrimonio dell’Unesco. Si tratta di un riconoscimento per la comunità e per le Marche. Il Feronia è uno dei teatri più belli: ha un’acustica eccezionale, i cartoni delle pittura, che ornano la volta e il bozzetto del sipario, sono opera del pittore sanseverinate Filippo Bigioli. Siamo entrati nei magnifici 14 dopo improvvise visite degli ispettori che hanno controllato tutto". Per Ettore Pelati, assessore alla cultura di Recanati, è un lavoro di squadra e bisogna continuare di questo passo. "La candidatura – spiega – è frutto del grande lavoro della Regione e siamo al suo fianco. È l’occasione per fare conoscere Recanati nella sua interezza, oltre a Leopardi abbiamo il Lotto, Gigli e il Persiani. Il primo obiettivo sarà arrivare a un’apertura del teatro a favore dei turisti, mentre oggi è limitata, perché vogliamo farlo diventare completamente visitabile".

Un progetto che vede entusiasta anche Mauro Sclavi, sindaco di Tolentino. "Siamo orgogliosi – dice – del lavoro avviato dalla Regione che punta a esporre questi gioielli e noi sposiamo tale linea. Questa candidatura potrà fare bene al turismo, considerando che tanto abbiamo da offrire: il museo del Mesolitico, il cappellone di San Nicola, simbolo del giottismo, e nel giro di pochi chilometri c’è tanto da vedere. Il Vaccaj ha pitture del Lucatelli, un’ottima acustica, è a forma di bomboniera".

Noemi Tartabini, sindaco di Potenza Picena, è più che soddisfatta. "La notizia – dice – arirva in un momento particolare: il Mugellini è oggetto di ristrutturazione e lunedì partiranno i lavori nella piazza. Se l’operazione Unesco dovesse andare a buon fine avremo un biglietto da visita ancora più accattivante facendo vedere un teatro ancora più bello in un centro storico curato. Sul piano turistico è un’opportunità e sarà nostro compito collegare Potenza Picena e Porto Potenza perché il visitatore possa godere di una proposta variegata".