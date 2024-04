"Teatri monumenti nazionali, stimolo per spingere tutto il settore"

Titolo di "Monumento nazionale" assegnato dalla Camera dei Deputati ai teatri storici italiani, tra quelli a cui è stato riconosciuto ci sono ben 60 teatri storici delle Marche. L’attrice e produttrice teatrale marchigiana Paola Giorgi commenta la notizia, evidenziando come sia un sigillo importante su cui costruire una progettualità vera a sostegno di un settore ancora non adeguatamente valorizzato sul territorio. "Il riconoscimento di monumenti nazionali per i teatri storici è un’ottima notizia, specialmente per le Marche che vantano un patrimonio tra i più ricchi d’Italia in questo senso – sono le parole di Paola Giorgi -, ma va visto come un tassello per iniziare a fare una riflessione seria su come valorizzare davvero il teatro marchigiano, come produzione e come gestione. Siamo la regione dei teatri, dobbiamo iniziare a trovare la ‘ragione dei teatri’". Che le Marche siano la regione dei teatri, per Giorgi, è risaputo, meno sviluppata è invece la consapevolezza che si ha rispetto a questo sistema culturale. Spiega l’attrice: "Nei criteri di individuazione che vengono riportati per questo riconoscimento, c’è quello che i teatri debbano essere luogo di spettacolo dal vivo. Le strade possono essere due: o si sostiene, con azioni programmatiche, la produzione teatrale marchigiana, o si investe sulla capacità di accoglienza per gli allestimenti, delle residenze teatrali del nostro sistema, che porterebbero un enorme valore aggiunto anche per tutto l’indotto. La produzione teatrale marchigiana è oggi in forte difficoltà, negli ultimi 15 anni si è assistito ad un suo impoverimento dovuto alla mancanza di formazione di figure professionali specifiche, artistiche, amministrative ed organizzative. Sono nate tante piccole compagnie che mantengono di fatto vivo il tessuto teatrale regionale, ma che non godono di sussidi e percorsi di valorizzazione". Una definizione, quella di "Monumento nazionale", che deve quindi alimentare la produzione e la gestione teatrale con una strategia precisa e strutturata. "Abbiamo l’Amat, che sta facendo un lavoro straordinario attraverso una programmazione di qualità dei nostri teatri – continua Giorgi -. Noi, come Associazione culturale Tommaso Paolucci, siamo molto attivi in questo senso per la creazione di un dibattito pubblico sul tema. Auspichiamo che questo riconoscimento possa essere un volano per intraprendere una strada costruttiva".

Martina Di Marco