"Teatri Unesco, lo Sferisterio non ha i requisiti"

"Lo Sferisterio non ha i requisiti per essere inserito nel novero dei teatri storici patrimonio Unesco perché non è un teatro all’italiana. Per questo è stato escluso dal Ministero dalla “tentative list“ presentata. Carancini la smetta con le strumentalizzazioni. Dovremmo forse riconoscere che un maceratese, per dieci anni sindaco di una città che ha nel Lauro Rossi uno tra i più bei teatri all’italiana d’Italia, regolarmente inserito nella lista Unesco, non abbia ancora capito la differenza tra questo e lo Sferisterio?". Giorgia Latini replica alle accuse del consigliere regionale Romano Carancini (Partito democratico), che ha usato parole pesanti in aula consiliare nella controreplica a un’interrogazione sul mancato inserimento dello Sferisterio nella “tentative list“ Unesco presentata dalla Regione per il riconoscimento dei teatri storici delle Marche come patrimonio immateriale. Ora arriva la replica della parlamentare leghista (vicepresidente della Commissione cultura della Camera dei Deputati e segretario del Carroccio nelle Marche), secondo la quale "Sono gli atti a dimostrare che non c’è nessuna volontà politica dietro l’esclusione dello Sferisterio – ragiona Latini (nella foto) –, basta guardare l’emendamento per il riconoscimento dello Sferisterio nella dichiarazione di monumento nazionale di teatri italiani e l’avanzata fase dell’iter della proposta di legge per l’organizzazione del Macerata Opera Festival, che prevede contributo di 500mila euro da parte del ministero per sostenere l’attività dell’Associazione Arena Sferisterio".

re. ma.