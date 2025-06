"TeatrinFesta" fa tappa al Persiani. Una serata con Ippolita Baldini

Settimana densa di appuntamenti con TeatrinFesta, nuova manifestazione nata su iniziativa della Regione Marche che intende valorizzare il prezioso patrimonio di teatri regionali, fra cui il Persiani di Recanati. "Cinque giullari per Francesco" è il titolo della prima edizione, curata da Davide Rondoni, in occasione dell’ottavo centenario della composizione del Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, con Amat, Fmc Fondazione Marche Cultura e Form in collaborazione con i Comuni di Ascoli, Fabriano, Fermo, Pesaro e Recanati. La cittadina leopardiana, dopodomani alle 22.30 con ingresso gratuito, accoglie Ippolita Baldini, conosciuta dal grande pubblico nel ruolo di Dodi nel film "Benvenuti al Nord". Tra le collaborazioni prestigiose da segnalare anche quella con Pedro Almodovar con il cortometraggio su Mina Mazzini. Al termine dello spettacolo previsti brevi spunti poetici curati dal poeta Davide Rondoni e dalla giovanissima autrice Sara Ciafardoni, conosciuta sui social e sul web come blogger, che ha fatto breccia nei cuori dei follower anche per tutte le difficoltà che lei, con una rara malattia che non le permette di camminare da quando aveva otto anni, è riuscita a superare. Il tutto intervallato da contrappunti musicali appositamente selezionati ed eseguiti per l’occasione dal Quartetto della Form Orchestra Filarmonica Marchigiana - Quartetto Concorde con Jacopo Cacciamani e Melissa Cantarini ai violini, Francesca Spada alla viola ed Elena Antongirolami al violoncello.