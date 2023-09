Teatro alla piscina benessere

La piscina benessere di Pieve Torina, oggi alle 17, sarà il palcoscenico naturale dello spettacolo "Chi è belli de forma de magghio ritorna", per la regia di Allì Caracciolo. Una pièce teatrale a ingresso libero incentrata sul valore della narrazione orale e del racconto. "È il coinvolgimento diretto di alcuni nonni che rende questa esperienza ancor più interessante: ricordando le nostre radici, questi anziani pievetorinesi ci proiettano in epoche passate – spiega il sindaco Alessandro Gentilucci –. Lo straordinario connubio tra Sperimentale Teatro A e il gruppo musicale La Macina (nella foto) ha reso possibile questo recupero della memoria storica di Pieve Torina, paese che ha tanto da raccontare. A spettacolo finito, offriremo la possibilità di degustare un piatto della tradizione, focacce ripiene con l’erba strascinata, in perfetta connessione con l’ambientazione popolare della performance".