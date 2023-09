Teatro all’insegna dell’inclusività

Il Politeama continua a puntare su inclusività e giovani. Anche quest’anno, in collaborazione con Simonelli Group, torna "Tutti insieme a teatro", che prevede di ospitare gratuitamente agli spettacoli persone diversamente abili con le loro famiglie. Ieri è intervenuto Marco Scarponi, presidente Anffas Macerata (Associazione nazionale di famiglie di persone con disabilità intellettive eo relazionali) per ringraziare ed evidenziare l’importanza di questa iniziativa. "Inoltre da ottobrenovembre – ha aggiunto il direttore del Politeama Zenobi – inizieranno dei corsi di recitazione per diversamente abili, che si concluderanno con un saggio finale". Prosegue poi anche il progetto Friend Card Studenti, sempre con il contributo di Simonelli Group, che permette ai giovani di avere una card prepagata con credito omaggio (20 euro) per l’acquisto di biglietti a prezzi estremamente vantaggiosi (da 3 a 5 euro). "Abbiamo ripreso e rafforzato la Friend Card Studenti, rivolta alle scuole del territorio – ha concluso Zenobi -. Rafforzato perché quest’anno non sarà solo per le superiori ma anche per le ultime classi delle medie". L’obiettivo è arricchire la proposta culturale e agevolare il dialogo con le nuove generazioni. Sempre attiva, infine, la classica Friend Card, sorta di "abbonamento libero" che consente allo spettatore di scegliere sia gli spettacoli a cui vuole assistere che l’importo del proprio "abbonamento".