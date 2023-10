Teatro amatoriale al Lauro Rossi. Va in scena la rassegna "Perugini"

Al via domani al teatro Lauro Rossi la 55esima Rassegna nazionale d’arte drammatica "Angelo Perugini" che, dopo otto spettacoli, selezionati tra le migliori compagnie non professionali d’Italia, si concluderà il 17 dicembre. Organizzata dal Comune, in collaborazione con il Teatro Oreste Calabresi A.P.S. e la Compagnia filarmonico drammatica "Andrea Caldarelli", la rassegna si aprirà alle 21.30, con il musical "Revolution" di Lin Manuel Miranda, portato alle scene dall’Associazione culturale "Stella" di Porto Potenza. Domenica 22 ottobre, alle 17.30, sarà la volta di una brillante commedia della maceratese Valentina Capecci "Due donne e un delitto", presentata dalla compagnia la "Linea di confine" di Roma. Domenica 5 novembre alle 17.30, la Compagnia Gtt "Gruppo Teatro Tempo" di Carugate parteciperà per la prima volta alla rassegna presentando "Prenom" dei francesi M. Delaporte e A. de la Patelliére. Domenica 12 novembre, alle 17.30 arriverà la Compagnia "Palcoscenici" di Roma con la commedia di Luca Franco "Tutti e tre per terra", mentre domenica 19 novembre, alle 17.30, ritorna la Compagnia dell’Orso di Lonigo con "Trappola per un uomo solo" di Robert Thomas. Domenica 26 novembre, una novità presentata dall’Associazione Teatro Impiria di Verona che con una commedia di Laura Murari e Andrea Castelletti: "Bon Mariage", porterà il pubblico all’epoca dei lumi. Domenica 3 dicembre verrà ripresentato uno dei classici più conosciuti di Eduardo De Filippo "Natale in casa Cupiello" con la compagnia "Luna Nova" di Latina. Il 17 dicembre, alle 16.30 si terrà la premiazione dei migliori spettacoli alla quale seguirà, alle 17.30, lo spettacolo di Luigi Pirandello "Il piacere dell’onestà" con l’Associazione "Teatro Oreste Calabresi". Abbonamenti in vendita fino a domani e biglietti dal martedì al sabato alla biglietteria di piazza Mazzini. La domenica la biglietteria sarà aperta al teatro Lauro Rossi, dalle 16.15 alle 17.30.