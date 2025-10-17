Teatro amatoriale, niente festival al Persiani

Il Comune non aderisce al primo festival regionale di teatro amatoriale: il Persiani resta chiuso, almeno per ora. Mentre quattordici teatri delle Marche si preparano ad accogliere la prima edizione di "Sipari delle Marche", il festival regionale del teatro amatoriale promosso da GAT Marche, Recanati – patria della poesia e della cultura – questa volta resta fuori scena. Dal 25 ottobre al 3 maggio, infatti, palcoscenici storici come il Lauro Rossi di Macerata, il teatro dell’Aquila di Fermo e il teatro delle Logge di Montecosaro ospiteranno spettacoli amatoriali provenienti da tutta la regione. Tutti i Comuni coinvolti hanno messo a disposizione gratuitamente i loro teatri, in nome della valorizzazione della cultura popolare e della partecipazione. Tutti, tranne uno. A Recanati, come confermano fonti dell’organizzazione, l’utilizzo del teatro Persiani avrebbe comportato un costo di circa 800 euro per una serata, una cifra "dimezzata" rispetto al tariffario ordinario, ma comunque lontana dallo spirito collaborativo del festival. "Per rispetto verso i Comuni che hanno aperto gratuitamente i loro teatri – ha spiegato Stefano Cardinali, presidente di GAT Marche – abbiamo deciso di non includere Recanati in questa prima edizione. Confidiamo, però, di poterlo fare nelle prossime". Da Palazzo, intanto, si annuncia un nuovo progetto dedicato alle compagnie teatrali amatoriali locali che dovrebbero esibirsi proprio al Persiani nei prossimi mesi. Il Comune promette una stagione "partecipata", ma per ora i dettagli restano avvolti nel mistero: nessuna conferenza stampa, nessuna data ufficiale, solo indiscrezioni. Secondo le prime informazioni circolate tra gli addetti ai lavori, il calendario prevedrebbe sette appuntamenti, dal 16 novembre con "Superpoteri" al 22 marzo con "Instabile", con biglietto d’ingresso di 15 euro a rappresentazione. Le compagnie reciterebbero gratuitamente, mentre l’incasso servirebbe a coprire i costi di apertura del teatro. In altre città marchigiane, il teatro amatoriale è considerato un bene comune, una forma di partecipazione che unisce cittadini e territorio, a Recanati, invece, sembra necessario dover passare prima per la cassa. Una scelta che non è passata inosservata, tanto che lo stesso Cardinali ha lasciato intendere che "l’assessore ha aperto alla possibilità di collaborazioni future". Per ora, quindi, il sipario del Persiani resta chiuso su "Sipari delle Marche". Un’occasione persa, soprattutto per una città che da sempre ama definirsi "città della cultura" ma che, questa volta, sembra essersi smarrita.