Teatro amatoriale, quattro date

Torna anche quest’anno al Teatro comunale la rassegna teatrale Comico e Brillante, organizzata dal Comune di Esanatoglia in collaborazione con la Fita-Federazione italiana teatro amatori delle Marche con quattro appuntamenti che avranno inizio sempre alle 17.15. Il primo appuntamento è previsto per domenica 26 luglio con "Fa quello che lu prete dice, no quello che lu prete fa", spassosa commedia della compagnia Caldarelli di Macerata. Domenica 5 marzo sarà poi la volta di "Le storie di Leo", uno spettacolo per bambini e adulti con la compagnia del Teatro dei Bottoni di Pesaro. Domenica 26 marzo andrà in scena invece "Attenti alla cioccolata Callaghan", commedia dell’associazione teatrale di Montecassiano. A chiudere, domenica 16 aprile, la commedia dialettale "Mamma mia che Purgatoriu" della Filodrammatica di Avenale di Cingoli. Il biglietto è di 7 euro (5 per i bambini).