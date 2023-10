Teatro Apollo: si inizia con Solfrizzi e Stornaiolo

Su il sipario, al teatro Apollo di Mogliano, per la stagione "Gianni Giuli" 2023-2024, curata dalla compagnia Lucaroni in collaborazione con l’amministrazione comunale. Si inizia domani sera, alle 21.30, con "Il cotto e il crudo" di e con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. "Lo spettacolo propone una coppia storica della comicità pugliese - spiegano gli organizzatori - che mette in scena il rapporto che da oltre tre decenni li vede insieme sul palco. E proprio la Puglia è tra le protagoniste della pièce. Si assiste ad una rimpatriata, ad un ritorno a casa nel quale si pronuncia senza ansia la parola ’cosa’ senza allargare la o. Ci sono tradizioni che si tramandano oralmente, come racconti da mantenere intatti nel tempo. Ne "Il cotto e il crudo" la madre Puglia si riunisce per celebrare se stessa, terra ormai al centro di straordinari flussi turistici e culturali. Il calore: ecco cosa vuole trasmettere questo show. Che lo veda un pugliese oppure no. Perché ’Il cotto e il crudo’ sembra una rappresentazione non strutturata, ma nata al momento; appare come la conversazione di due amici a cui si partecipa facilmente spaziando su tematiche comuni e condivise. Uno spettacolo per chi ama l’improvvisazione, i salti nel vuoto e, soprattutto, il ragù che cuoce dalle 5 di mattina".

Info e prenotazioni al 331.9363479 o al 335.5329539. Anche quest’anno il cartellone della stagione teatrale è ricco e variegato, con interpreti di primissimo piano. A questo primo spettacolo, seguiranno altri sei appuntamenti, che saranno presentati questa sera all’auditorium San Nicolò; seguirà un aperitivo-cena preparato dai ragazzi dell’Anfass di Macerata del nuovo progetto di inclusione "Tuttincluso".

Lucia Gentili