Teatro comico dialettale, è boom: sei sold out al Cine Moderno

La settima rassegna di teatro comico dialettale "Premio Giorgio Romagnoli" (sei serate, tutte sold out) ha fatto centro sotto ogni punto di vista: qualità degli spettacoli, partecipazione popolare e divertimento in sala. Nella conclusiva cerimonia di premiazione, dopo il lungo, caloroso e interminabile applauso al termine della coinvolgente commedia "Il morto sta bene in salute", portata magistralmente in scena dalla compagnia Arca di Trevi (Perugia). Affiatata e ben organizzata ha portato sul palco del "Cine Moderno" divertimento, brio ed eleganza per una serata davvero speciale. Lungo, caloroso e interminabile applauso anche per la compagnia vincitrice: "La Nuova" di Belmonte Piceno (Fermo) con la commedia "Lu Vaùlle" scritta e interpretata da Gabriele Mancini, che ha ricevuto da Carla Cardinali e Alice Romagnoli (rispettivamente moglie e figlia di Giorgio Romagnoli) l’ambito premio. Un grazie di cuore è stato espresso a tutte le compagnie partecipanti dal Presidente de "Il Borgo", Bruno Massaccesi. "Con il vostro impegno, la vostra passione e bravura – ha aggiunto – contribuite ogni anno a rendere sempre più bella e preziosa la nostra rassegna.

Ennio Ercoli